Conzzeta stärkt Bystronic

Der Mischkonzern Conzzeta, zu dem die Bystronic in Niederönz gehört, hat seine Beteiligung am chinesischen Blechverarbeitungsunternehmen DNE Laser aufgestockt. Der Erwerb von zusätzlichen 19 Prozent entspreche dem im März 2016 unterzeichneten Kaufvertrag für die ursprüngliche Beteiligung von 51 Prozent, schreibt Conzzeta in einer Medienmitteilung. Im Kaufvertrag sei als Option die Aufstockung vorgesehen gewesen.