Das Dorf zum Leben und zum Feiern

Manchmal ist der Weg zu einem Ziel fast noch wichtiger, als was schliesslich erreicht wird. Das treffe auch auf das Leitbild zu, das der Gemeinderat bis Ende Jahr verabschieden wolle, hält Elisabeth Spichiger, Gemeindepräsidentin von Rohrbach (SVP), fest. Liest man das Papier, das die Exekutive diese Woche an einem Informationsanlass der Bevölkerung vorstellte, stösst man in der Tat vor allem auf Gemeinplätze. So will die Gemeinde Rohrbach – übergeordnetes Ziel – einen respektvollen Umgang der Menschen miteinander und mit der Natur pflegen. Die Gemeinde will dabei mit gutem Beispiel vorangehen.