«Das Zentrum von Huttwil droht trotzdem zu veröden»

Diesen Spitzenrang tritt man gerne ab: Huttwil tauchte im vergangenen Jahr in den Schlagzeilen auf, weil es den grössten Leerwohnungsbestand in der Schweiz aufwies. Fast jede siebte Wohnung blieb kalt und dunkel, als die Zahlen im Juni 2018 erhoben wurden. Kürzlich hat das Bundesamt für Statistik die Zahlen fürs laufende Jahr veröffentlicht. Sucht man in der entsprechenden Tabelle im «Statistischen Atlas der Schweiz», muss man auf Zeile 22 hinunterscrollen, bis man auf das Zentrum des oberen Langetentals stösst.