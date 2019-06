Dem Wachstum Rechnung getragen

Total 137 Kinder besuchen aktuell die Kinderhut-Tagesschule. An den Standorten Oberstrasse 2, Fabrikstrasse 4 und Oberstufenzentrum bietet diese insgesamt 60 Plätze an. 2009 hatte sie als Schülerhort mit 10 Plätzen begonnen und entwickelte sich in den letzten Jahren jedoch rasant. Die Gemeinde Herzogenbuchsee leistet seit August 2010 einen Beitrag an die Kosten. Dieser betrug gemäss Mitteilung zu Beginn 10’000 Franken und wurde parallel zur steigenden Auslastung bis 2015 auf pauschal auf 33'000 Franken erhöht. Im Januar 2015 wurde auch der Leistungsvertrag angepasst. Damals wurden durchschnittlich 30 Plätze am Standort Oberstrasse angeboten.