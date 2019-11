«Den Büezer haben wir nicht mehr»

Als die SP Langenthal gegründet wurde, war sie die Partei der Arbeitnehmer der hiesigen Industrie. Besteht die Verbindung überhaupt noch?

Res Ryser:Als ich vor 40 Jahren nach Langenthal gekommen bin, waren noch 1000 Leute in der Porzellanfabrik beschäftigt. Weg. Gugelmann war noch voll mit Arbeitern. Weg. Am Bahnhof haben 130 Leute gearbeitet. Weg. Diese Veränderung sieht man auch in der Vertretung: Dazumal besetzten wir das halbe Parlament, weil Büezer da waren.

Saima Sägesser: Das hat sich auch gesamtschweizerisch verändert. Aber natürlich gibt es «den Arbeiter» und «die Arbeiterin» heute noch, und wir kämpfen für ihre Rechte.