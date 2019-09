Der Bahnhof soll bleiben

Es hat zwar zunächst etwas gedauert, aber dann war es klar. Spätestens am Informationsabend Mitte August zur Haltestelle in Lindenholz machten die Befürworter lautstark auf sich aufmerksam: Die Haltestelle in Lindenholz soll bleiben, forderten sie. Nach einer spärlich beantworteten Umfrage zur Notwendigkeit der Haltestelle hatte die Gruppe «Rettet den Bahnhof Lindenholz» dem Madiswiler Gemeinderat zuvor schon eine Petition mit 450 Unterschriften überreicht.