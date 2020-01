Der Detailhändler will nur noch mieten

Seit 1998 betreibt der Detailhändler Otto’s im ehemaligen Ausstellungsgebäude der Möbelfabrik Aebi eine Filiale. Das soll auch in Zukunft so blieben, wie Angela Schnyder, Direktionsassistentin bei Otto’s in Sursee, auf Anfrage erklärt. Die besagte Liegenschaft an der Hofmattstrasse soll jedoch verkauft werden. Sie sei für die eigenen Bedürfnisse schlicht zu gross. Gegenwärtig nutzt Otto’s einen ansehnlichen Teil der Fläche als Lager. Das sei aber für den eigenen Betrieb nicht nötig.