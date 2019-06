Eine gewisse Hitzigkeit der Diskussion war nicht primär den hochsommerlichen Temperaturen geschuldet. In die erste Lesung der stadträtlichen Geschäftsordnung im November sei der Gemeinderat noch guten Mutes gestartet, erinnerte Langenthals Stadtpräsident Reto Müller (SP) an jene schon damals dreistündige Debatte, aus der die Exekutive letztlich in fast allen Punkten als Verliererin vom Platz gegangen war.