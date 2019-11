Der Haushalt entwickelt sich solide

Gut 70 Bürgerinnen und Bürger sind am Montagabend zur Gemeindeversammlung in der Turnhalle Dorf erschienen, der letzten in der zu Ende gehenden Legislatur. Zunächst konnte Gemeindepräsident Markus Ott eine erfreuliche Mitteilung zur Einwohnerzahl machen: «Unsere Gemeinde hat seit der letzten Gemeindeversammlung im Frühling 57 neue Einwohner.»