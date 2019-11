Die Tat hatte Aufsehen erregt, beschäftigte Untersuchungsbehörden und Gerichte lange: Am 31. Oktober 2007 war Therese W. auf dem Parkplatz hinter dem Coop Madiswil von ihrem Schwager erschossen worden. Am 16. Januar 2017 hatte dieser seine Strafe abgesessen. Weil von ihm weiterhin eine Gefahr ausging, wurde seine Haft jedoch verlängert und später in eine fürsorgerische Unterbringung umgewandelt. Gegen Letztere wehrte sich jedoch der Schwager – und erzielte nun am Bundesgericht zumindest einen Teilerfolg.