Der Wandel braucht viel Geduld

Geht es um das Langenthaler Porziareal, ist Wandel derzeit das grosse Schlagwort. «Der Wandel beginnt», teilte die Ducksch-Anliker-Gruppe am Montag mit. Das Langenthaler Architekturunternehmen ist grösster Eigentümer der Industriebrache und will diese beleben. Ein geplanter Schritt in diese Richtung ist, dass Ducksch Anliker seinen Hauptsitz 2021 auf das Porziareal verlegen will.