Die Bäckerei möchte ihr Bistro vergrössern

Das Bistro gilt bei der Bevölkerung als beliebter Treffpunkt. Die Bäckerei Ruch in Thörigen will nun die Anzahl der Sitzplätze erweitern. Die bisher acht Sitzplätze im Innenbereich reichen laut den Besitzern Thomas und Sabine Ruch nicht mehr aus. Deshalb möchten Ruchs auf 18 Plätze erhöhen. Aussen sind fünf Sitzplätze vorgesehen. Hierzu wurde ein entsprechendes Baugesuch an die Gemeinde gestellt. Die Frist läuft noch bis zum 7. Oktober.