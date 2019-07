Die Findungsphase ist abgeschlossen

Das erste Werk der aktuellen Ausstellung begegnet einem schon, bevor man das Kunsthaus überhaupt betritt. Links und rechts des Eingangs sind zwei grosse Fahnen an die Fassade gespannt. Es sind die Malereien der Absolventin Lena Lucienne Göhring. Sie und 13 weitere Studierende im Alter zwischen 20 und 30 Jahren präsentieren ihre Abschlussarbeiten in Langenthal. Sie beenden diesen Sommer das Bachelorstudium in Fine Arts an der Hochschule der Künste in Bern.