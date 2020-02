Die Gemeinde will mehr Chancengleichheit

Der Gemeinderat von Herzogenbuchsee hat dem Hausbesuchsprogramm Plus der Mütter- und Väterberatung des Kantons Bern zugestimmt. Davon könnten pro Jahr maximal fünf Familien profitieren, heisst es in einer Medienmitteilung. Der Kanton beteilige sich zu einem Drittel an der Finanzierung. Für die Gemeinde Herzogenbuchsee betragen die jährlichen Kosten maximal 21’000 Franken.