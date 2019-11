Wer das Industriegebiet bei der Porzi in Langenthal kennt, hat ihn mit Sicherheit bereits gesehen. Den weissen Gurdwara Sahib, den 2006 eröffneten Sikh-Tempel mit seinen charakteristischen Zwiebeltürmen. An diesem regnerischen Novembertag locken festlich gekleidete Sikhs den Besucher in den ersten traditionellen Sikh-Tempel der Schweiz. Der Anlass ist der 550. Geburtstag des Begründers des Sikhismus, Guru Nanak Dev. Jeder und jede ist willkommen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen, egal welcher Religion er oder sie angehört.