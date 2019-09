Die Kinder können ihre Ideen bringen

Die Kinder wissen am besten, womit sie am liebsten spielen. Deshalb sollen sie auch mitreden dürfen. Das ist jedenfalls die Idee der Buchser Projektgruppe Spielplatzkonzept. Deshalb führt sie am kommenden Samstag eine Spielplatzaktion durch. Kinder und auch Erwachsene können ihre Ideen, Wünsche und Meinungen zu den Buchser Spielplätzen gleich vor Ort im Gemeindepark bekannt geben.