Die Langenthaler werfen mehr weg

Das Thema Abfall ist in letzter Zeit allgegenwärtig. Es wird zu viel produziert, zu viel weggeworfen und zu wenig wiederverwertet. Steigende Müllmengen hatte auch die Stadt Langenthal 2018 zu verzeichnen. Im letzten Jahr kamen total rund 2852 Tonnen an Siedlungsabfall zusammen. Das sind in etwa 228 gefüllte Standardcontainer à 4 Kubikmeter. Gegenüber dem Vorjahr ist das ein Anstieg von über 100'000 Kilogramm.