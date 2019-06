Die letzte Ausstellung

Weniger Anmeldungen, veränderte Interessen bei den Jugendlichen, Umstrukturierungen im Bildungswesen, eine harte Konkurrenz – und nicht zuletzt die Sorge, in Sachen Qualität Kompromisse eingehen zu müssen: Die Gründe, die Schulleiter Peter Amsler und sein Stellvertreter Christoph Hauri zur Schliessung bewogen haben, sind vielfältig. Am Ende, erklärten die beiden Gründer der Neuen Schule für Gestaltung in Langenthal Anfang Jahr, sei ihnen eine Weiterführung ihrer Bildungsangebote schlicht zu riskant gewesen.

Wenn die aktuellen 32 Absolventinnen und Absolventen nun zur Abschlussausstellung laden, geht es dabei nicht nur um das Beenden des Schuljahres. Mit der Ausstellung – nach je 16 Abschluss- und Weihnachtsausstellungen ist es die insgesamt dreiunddreissigste – endet zugleich die Geschichte der gesamten Schule.

Bis Ende Juli wird geräumt

Es ist die Geschichte von mehr als 670 Schülerinnen und Schülern, angehenden Künstlerinnen, Grafikdesignern, Keramikern oder Illustratorinnen, die in Langenthal den Vorkurs und das Propädeutikum durchlaufen haben. Die Geschichte von 26 Lehrkräften auch, die an der Neuen Schule für Gestaltung über all die Jahre gewirkt haben.

Direkt nach der Ausstellung werden die Zimmer in der ehemaligen Leinenweberei geräumt. Foto: Adrian Moser

Zwei Tage dauert die finale Abschlussausstellung. Danach, sagt Peter Amsler, werde die ehemalige Leinenweberei, wo die Schule seit 2007 angesiedelt ist, bis Ende Juli geräumt. Die aktuell drei Schüler des zweijährigen Propädeutikums, die erst in der Mitte ihrer Ausbildung stehen, würden an die Schulen für Gestaltung in Bern und Biel wechseln. Die Liegenschaft an der Bützbergstrasse, sagt Amsler, soll verkauft werden.

Abschlussausstellung: Donnerstag, 15–20 Uhr, und Freitag, 14–19 Uhr, Bützbergstrasse 35, Langenthal.

