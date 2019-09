Die letzte Ruhestätte bleibt vorerst Lotzwil

Mit einem zahlreichen Publikum hatte Heinrich Jörg gerechnet. Und der Gemeindepräsident wurde nicht enttäuscht. Wobei es nicht nur «seine» Obersteckholzerinnen und Obersteckholzer waren, die die Reihen in der Mehrzweckhalle füllten. Auch aus Langenthal hatten sich am Dienstagabend doch einige Interessierte eingefunden im Nachbardorf, das bald ein Ortsteil der Stadt werden soll: Gemeinderats- und Stadtratsmitglieder vor allem waren es, die sich da unter ihre künftigen Mitbürger mischten, um sich aus erster Hand über die Eckpunkte und das weitere Vorgehen in Sachen Fusion informieren zu lassen. Oder wenigstens aufzudatieren.