Die Stadt geht beim Parkieren mit der Digitalisierung

Irritiert steht die Frau vor der Parkuhr. Sie will nur schnell ihren Parkplatz bezahlen – aber irgendwas ist anders. «Sie müssen Ihre Autonummer eingeben», erklärt ihr Andreas Schulthess.

Der Fachbereichsleiter des Polizeiinspektorats Langenthal steht ausgerüstet mit Regenjacke und Regenhut nahe der Parkuhr beim Stadttheater und versucht, den von verwundert bis verärgert dreinblickenden Automobilisten weiterzuhelfen.

Die Frau kennt ihr Kennzeichen nicht auswendig und muss nachschauen. Es gehe vielen so, sagt Schulthess. Die Stadt Langenthal hat ihre Sammelparkuhren ersetzt. Neu gibt man nicht mehr die Zahl auf dem Parkfeld an, sondern seine eigene Autonummer.

Auf die Minute genau bezahlen

Mit den neuen Sammelparkuhren führt die Stadt auch die Möglichkeit des bargeldlosen Bezahlens mit einer Parking-App ein. Wer also nicht mehr mit Münz zahlen will, kann sich die App «Parkingpay» aufs Handy laden, angeben, wo und wie lange man parken will. Mittels Überweisung, Bank- oder Kreditkarte wird dann gezahlt.