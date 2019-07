Die Stadt kämpft um ihre Boni

Noch in den Jahren 2014 bis 2016 nahm der Kanton Bern für die Sozialhilfe bei den Gemeinden eine Bonus-Malus-Erhebung vor. Und weil Langenthal in dieser Zeitspanne stets mit einem Bonus abschloss, hätte die Stadt am Ende Zahlungen von total 713'660 Franken erhalten sollen. Doch dazu kam es nie. Denn das kantonale Sozialamt hatte vor über einem Jahr die zeitweilig sistierten Verfahren wieder aufgenommen, zusammengelegt und abgeschrieben.

Das wollte sich die Stadt Langenthal aber nicht gefallen lassen und erhob Beschwerde. Diese ist nun erhört worden, denn die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) des Kantons Bern hat ein ordentliches und begründetes Verfahren gutgeheissen. Damit ist der Fall wieder beim kantonalen Sozialamt.

«Ich wage keine Prognose.»Thomas Eggler, Vorsteher Sozialamt

Im Langenthaler Stadtrat war deshalb jüngst die Rede von einem «Teilsieg». Zu euphorisch klingt Thomas Eggler, Vorsteher des hiesigen Sozialamts, zwar nicht. Und trotzdem sagt er: «Ohne diesen Entscheid kämen wir überhaupt nicht weiter. Deshalb bin ich sehr erleichtert darüber.» Ihm sei einfach bewusst, dass die eigentliche materielle Auseinandersetzung erst jetzt beginne. «Das kantonale Sozialamt ist nun am Ball. Wir können nichts anders tun, als warten», sagt er.

Nun muss sich klären, ob die zugebilligten Boni Langenthal überhaupt ausbezahlt werden. Alleine für den Entscheid, dass eine ordentliche Verfügung nötig sei, dauerte es seit der Beschwerde ganze 14 Monate. Wie lange er sich bis zu einem Entscheid gedulden muss, kann Eggler daher nicht sagen. «Ich wage keine Prognose.» Dennoch schätzt er das Begehren der Stadt als «nicht aussichtslos» ein.

Mehr Bezüger als anderswo

An den Sozialen Diensten der Stadt Langenthal ist auch die Gemeinde Lotzwil angeschlossen. Im Vergleich zum ganzen Kanton ist die Bezügerquote relativ hoch. Letztes Jahr hatten 848 Haushalte eine wirtschaftliche Hilfe bezogen – 13 mehr als noch im Vorjahr. Die Sozialhilfe sowie der Kinder- und Erwachsenenschutz beanspruchten gesamthaft 1710 Haushalte, ebenfalls leicht mehr als noch 2017. Damals beliefen sich die Sozialhilfekosten der hiesigen Dienste auf total 21,7 Millionen Franken. Nach Abzügen der Erträge aus Drittleistungen verblieben noch Kosten von 13 Millionen Franken, die über den kantonalen Lastenausgleiche Sozialhilfe abgerechnet wurden.

