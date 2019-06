Diese Maturanden haben es geschafft

Mit 57 Schülerinnen und Schülern schlossen an der Berufsfachschule Langenthal (BFS) die meisten in der Richtung Gesundheit und Soziales ab. 42 Personen waren es im Bereich Technik, Architektur und Lifesciences sowie 32 Kaufleute im Typ Wirtschaft. Damit eröffnet sich den erfolgreichen Maturanden der Weg in die Fachhochschule.