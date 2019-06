Dieser Beitrag ist willkommen

Keine spektakulären Wellen warf die Gemeindeversammlung in Walterswil. Traktandiert waren auch einzig die Rechnung und zwei reglementarische Korrekturen, die der Regierungsstatthalter bei einem Kontrollbesuch veranlasst hatte. Die Rechnung schliesst im Allgemeinen Haushalt mit einem Defizit von rund 41’000 Franken ab. Dank einer Einmalvergütung von einem Drittel der Erstellungskosten für die Fotovoltaikanlage auf dem Mehrzweckgebäude resultiert in den Spezialfinanzierung ein Plus von 26’000 Franken, womit das Minus im Gesamthaushalt noch 15’000 Franken beträgt. Budgetiert war ein Defizit von 58’000 Franken.

Reglement aufgehoben

Walterswil muss seine Zusammenarbeit mit der Gemeinde Ursenbach für die Feuerwehr Ruwo in einem Übertragungsreglement regeln. Aufheben kann es dafür das Wasserbaureglement von 1992, weil es durch kantonales Recht abgelöst wurde. Alle Geschäfte wurden von den 17 Anwesenden (4,0 Prozent von 427 Stimmberechtigten) nicht bestritten. Gemeindepräsidentin Katharina Hasler informierte, dass die Revision der Ortsplanung erst der Dezember-Versammlung vorgelegt werden kann.

(Langenthaler Tagblatt)