Dieser Laden wird zur männerfreien Zone

Die Huttwiler Marktgasse ist beliebt und bietet ein breites Einkaufsangebot. Normalerweise schliessen die Ladenlokale nach Feierabend — nicht aber so am kommenden Freitag. Sechs Huttwiler Geschäfte und zehn Frauen laden nämlich zur ersten Ladies Night im Städtchen an der oberen Langeten ein. Auftanken und einander für trendige Looks ermutigen, inspirierende Inputs und kraftvolle Gemeinschaft erleben — all dies wartet an der Premiere auf interessierte Frauen.