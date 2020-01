Digitale Parklösungen werden immer relevanter

Wangen an der Aare hat die Parkuhren der Digitalparking AG schon seit zwei Jahren, Langenthal seit einigen Monaten. Die Stadt hat die bisherigen Sammelparkuhren altershalber ersetzen müssen. Nun konnte deren Anzahl von 62 auf 33 fast halbiert werden, was eine deutliche Einsparung zur Folge hat. Die Digitalparking AG ist mit ihren Parkuhren auch in einigen anderen Oberaargauer Gemeinden vertreten.