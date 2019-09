Ein altes Haus macht auf Zukunft

Die Renovation gestaltete sich aufwendig, die Absprachen mit der Denkmalpflege waren umfangreich. Doch nun erstrahlt das Restaurant Hirschenbad am Stadtende von Langenthal in neuem Glanz. Seit Donnerstag hat das «Bedli» offiziell geöffnet, der Start fällt dabei bewusst in die Ferienzeit: «Das Personal muss sich erst einmal an die Infrastruktur und die neuen Abläufe gewöhnen», sagt Thomas Rufener, früherer Stadtpräsident und Besitzer der Liegenschaft. Vor vier Jahren kauften er und seine Frau das Gasthaus aus dem 18. Jahrhundert, um dieses komplett zu sanieren.