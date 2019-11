Ein letzter Versuch für mehr Leben auf der Gasse

Die Diskussionen gibt es schon seit Jahren, ja Jahrzehnten: Wie lässt sich das Langenthaler Stadtzentrum beleben? «Ich bin nicht der Erste, der die Marktgasse retten will, das ist mir klar», sagt Gerhard Käser und lacht. Er steht auf den Pflastersteinen im oberen Bereich der Fussgängerzone, die oft so gar wenige Fussgänger unter die Füsse nehmen. Käser, SP-Stadtrat, hat früher an der Marktgasse gewohnt, ist aber weder bei den Läden noch der Gastronomie in irgendeiner Weise beteiligt, wie er sagt.