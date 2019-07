Ein spezielles Dorf

Es wäre das erste seiner Art in der Schweiz: Das geplante «Jura-Dorf» in Wiedlisbach soll Menschen mit Demenz einen weitgehend normalen Alltag in einer dörflichen Umgebung ermöglichen. Die Projektidee zum Demenzdorf reift schon lange an, nun geht es endlich voran. Am Samstag fand im Pflegeheim Wiedlisbach eine Informationsveranstaltung für Interessierte statt. Organisiert wurde der Anlass von der Bauherrin Immobiliengesellschaft Oberaargau IGO und der Betreiberin Dahlia Oberaargau AG. Betroffene und Angehörige konnten mithilfe von Informationsständen und Präsentationen das einzigartige Projekt näher kennen lernen. Die zahlreich erschienenen Gäste konnten daneben bei bestem Wetter das musikalische Programm und den Festbetrieb geniessen.

Die Bewohner sollen in einer ländlichen Umgebung leben können. Foto: Beat Mathys

Seit etwa einem Jahr werden mit den rund vierzig Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegeheims Gespräche zum bevorstehenden Umzug nach Herzogenbuchsee geführt. Der vorübergehende Umzug in den sanierten Panoramapark soll Mitte August erfolgen. Etwas später sollen an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung der IGO das Projekt und die Finanzierung der ersten Bauetappe zur Genehmigung vorgelegt werden. Bei einem positiven Entscheid werden die Bagger im vierten Quartal auffahren. Geplant ist die Realisierung von vier Häusern mit insgesamt 16 Wohngruppen für total 112 Bewohner. Die Inbetriebnahme soll Ende 2021 folgen.

