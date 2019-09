Eine deutliche Mehrheit will den Neubau

«Dass so viele gekommen sind, zeigt: Die Schule liegt ihnen am Herzen», meinte Marcel Stalder. Der Verbandspräsident vertrat an diesem Abend die Schule Aare-Oenz. Tatsächlich war der Aufmarsch an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung in Heimenhausen gross: 99 Stimmberechtigte hatten den Weg in die Aula gefunden.