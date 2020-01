Eine einheitliche Praxis entwickeln

Am 1. Januar 2019 trat die neue Gastgewerbeverordnung in Kraft. Für die Wirtsleute brachte dies einige Änderungen mit sich: So wurde das Wirtepatent für alle Betriebsgrössen obligatorisch — dafür kann es in einer abgespeckten und billigeren Form erworben werden. Viel zu reden gab das Mehrweggeschirr: Anlässe mit mehr als 500 Besuchern sind seither verpflichtet, solches zu verwenden. Für die Veranstalter bedeutet das nicht nur mehr Aufwand, sondern auch höhere Kosten.