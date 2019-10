Eine ganze Woche im Zeichen der Musik

In Madiswil wird derzeit intensiv geprobt: Seit letztem Samstag finden in der Linksmähderhalle das 29. Oberaargauische Blasmusikcamp sowie das 12. Oberaargauische Jugendmusikcamp statt. Über 120 Musikantinnen und Musikanten aus der Region nehmen daran teil. Das Blasmusikcamp dirigiert in diesem Jahr erneut der in England geborene David McVeigh. Für das Jugendmusikcamp zeichnet Roman Heiniger verantwortlich, der seit August 2018 die Musikgesellschaft Winznau dirigiert und als Lehrer für das Fach Musik und das Wahlfach Rockbands an der Oberstufe in Kleindietwil und Langenthal tätig ist.