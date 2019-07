Eine verbindliche Strategie fürs Gasnetz

Insgesamt 13 Eingaben sind im Frühjahr eingegangen zum kommunalen Richtplan Energie der Stadt Langenthal. Inzwischen sind die Mitwirkungen ausgewertet – und das Planwerk ist entsprechend angepasst worden. Wobei neu auch die Eignerstrategie IBL sowie eine Strategie Gasversorgung Einzug gefunden haben in den Massnahmenkatalog, mit dem die Stadt den Energieverbrauch in Langenthal im Strom- und Wärmebereich bis 2035 erheblich reduzieren will.