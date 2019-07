Einsprachen gegen Hühnerstall

Für Franz Biedermann sind die Legehennen auf seinem Bauernhof am Belzerngässli in Herzogenbuchsee das wichtigste Standbein. Neben 13 Mutterkühen besitzt er aktuell auch 750 Hühner. Das Geschäft laufe gut, er habe viele Privatkunden, die er mit den Eiern seiner Tiere beliefern könne. Der bestehende Legehennenstall sei jedoch mittlerweile in die Jahre gekommen, sagt Biedermann.