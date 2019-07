Er hat lange genug «gchrampfet»

Gläser, Geschirr, Tabletts, volle Kisten mit Küchenutensilien: Die Gaststube des Restaurants Drei Tannen in Heimenhausen ist in diesen Tagen vollgestellt. Bis Ende September habe er Zeit bekommen, um alles zu räumen, sagt Beat Lanz. Ein wenig traurig sei er schon. «Doch was will ich machen?», meint der langjährige Wirt und zuckt mit den Schultern.

Der 62-Jährige hätte es gerne gesehen, wenn das «Drei Tannen» an der Dorfstrasse als Restaurant weitergeführt worden wäre. Doch einen Nachfolger habe er partout keinen finden können, auch nicht in der eigenen Familie. Für ihn allerdings sei die Zeit gekommen, aufzuhören. Nicht aus wirtschaftlichen, sondern mehr aus gesundheitlichen Gründen.

Und so schloss Lanz bereits vor rund einem Jahr den Betrieb. Seither habe er für das Restaurant und das dazugehörige Gelände samt Einfamilienhaus nach einem Käufer gesucht. Dies habe viel Zeit in Anspruch genommen. Erste potenzielle Käufer, die auf seinem Land Wohnblöcke bauen wollten, wies er ab. «Das hätte nicht hierher gepasst.»

Mehrere Optionen

Dann klopfte auf einmal die Dimacasa AG aus Bützberg bei Beat Lanz an. Mit einem Überbauungsprojekt, das ihn überzeugte und gleich das ganze Areal miteinbezieht. Erst kürzlich ging der Verkauf über die Bühne. An der Dorfstrasse sollen jetzt neue Wohnhäuser entstehen. Und auch im «Drei Tannen» könnte bald gewohnt werden. Zumindest ist dies eine von mehreren Optionen.

Die neuen Besitzer wollen zuerst die Neubauten nebenan realisieren, bevor sie dann vermutlich 2021 mit der Umnutzung des ehemaligen Restaurants beginnen. Und so ist noch offen, was genau mit der Liegenschaft passiert. Neben Wohn- könnte auch neuer Gewerberaum entstehen. Denkbar wären für die neuen Besitzer etwa ein Dorfladen, ein Café oder Bistro.

«Ein Café wäre natürlich ganz in meinem Sinne.»Wirt Beat Lanz

Es wäre dies eine Lösung, die auch Beat Lanz freuen würde. «Ein Café wäre natürlich ganz in meinem Sinne.» Auch sonst ist er mit dem Projekt, das die Dimacasa AG aufgleist, zufrieden: «Ich bin sehr glücklich mit dem Verkauf.» Ganz besonders freut ihn auch die Tatsache, dass die neue Überbauung den Namen Drei Tannen erhalten soll. Auch Beat Lanz selbst, der über dem Restaurant gewohnt hat, bleibt Heimenhausen erhalten: Er habe bereits eine neue Wohnung im Dorf gefunden, erzählt er.

In der vierten Generation

Mit dem «Drei Tannen», das für sein währschaftes Essen bekannt war, hat das einzige Restaurant im Ortsteil Heimenhausen seine Türen geschlossen. Vor allem hat es eine lange Familientradition besessen: Beat Lanz, der es 1987 nach dem Tod seines Vaters übernommen hat, führte das Lokal bereits in der vierten Generation. Seine Urgrosseltern Ferdinand und Anna Burkhalter waren es gewesen, welche die Wirtschaft 1905 von Jakob Ingold übernommen hatten. Mit drei kleinen Kindern waren sie von Röthenbach, wo sie zuvor im Restaurant Chrump gewirtet hatten, ins Nachbardorf gezügelt.

Schon 1914 verstarb dann der Urgrossvater, und Anna, die den Bewohnern als «Bintliänni» bekannt war , machte allein weiter. 1944 übernahm dann Sohn Karl mit seiner Frau Marie den Betrieb, bevor 1962 die Eltern von Beat Lanz, Verena und Ueli, folgten.

Bundesräte zu Besuch

Seiner Mutter habe das Wirten von jung an im Blut gelegen, erzählt Lanz. Der gelernte Küchenchef hat sich von ihr viele Geschichten über das «Drei Tannen» erzählen lassen. Nur ungern hat man in der Familie etwa vom Feuer vom 11. März 1938 berichtet: Damals waren der ganze Dachstock und der Landwirtschaftsteil des Gebäudes abgebrannt. Gerne erinnert man sich hingegen an die Besuche von Bundesrat Ritschard und Bundesrat Ogi in Heimenhausen zurück. Er selbst denke sowieso nur an die positiven Ereignisse zurück, sagt Lanz. Das sei wie beim Militär: «Das Gute behält man in Erinnerung, das Schlechte vergisst man.»

Die Wirtschaft sei über die Jahre mehrfach umgebaut worden, erzählt Lanz. Wie alt sie genau ist, das lasse sich aber nicht genau eruieren. Aufgrund des Brunnens schätzt er das Baujahr auf ungefähr 1896. Zuletzt sei das Restaurant in einem Zustand gewesen, in dem man es dringend hätte renovieren müssen: «Vor allem das Dach.» Doch diese Kosten habe er nicht mehr auf sich nehmen wollen. «Ich habe 32 Jahre lang ‹gchrampfet›, das reicht», stellt er klar. «Jetzt möchte ich auch noch ein wenig leben.»

