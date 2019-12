Er war stets Feuer und Flamme

«Wasser», ruft Andreas Hofer, der mit einem schwarzen Stahlhelm und in einer alten Feuerwehrjacke auf der Leiter steht. Dieses braucht er nämlich, um das Glöckchen zum Klingeln zu bringen. So lautet jedenfalls sein Auftrag am ausserordentlichen Feuerwehrwettkampf auf der Fritzenfluh, dem südlichsten Punkt des Oberaargaus.