Fahrer missachten Fahrverbot – Anwohner ärgern sich

Der Niederfeldweg in Niederbipp ist mit einem Fahrverbot belegt und wird dennoch regelmässig vom Durchgangsverkehr benutzt. Quelle: Google Streetview

Anwohner am Niederfeldweg in Niederbipp ärgern sich: Obschon die Strasse mit einem Fahrverbot belegt ist, befahren sie immer wieder Autos und Lastwagen. Im Juni wurde ein Fussgänger von einem Lastwagen erfasst.

Der verärgerte Anwohner hatte sich einem Lastwagen in den Weg gestellt und wurde überfahren, wie der «Blick» auf seiner Onlineseite am Mittwochabend berichtete. An jenem Nachmittag sei ein schweres Fahrzeug auf dem Niederfeldweg unterwegs gewesen, bestätigte Dino Dal Farra, Sprecher der Berner Kantonspolizei, auf Anfrage. Der Lastwagen sei vom Räberhus her in Richtung Industriegebiet unterwegs gewesen.