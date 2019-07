Falscher Name, richtige Nummer

Freude und Frust lagen für den jungen Mann in den letzten Wochen nahe beisammen: Ende Juni bestand er die Lastwagenprüfung, seit Anfang Juli hat er wieder einen festen Job, am Freitag wurde er Vater. Doch so richtig geniessen konnte er all diese Sonnenstrahlen nicht: Ein seit Jahren laufendes Strafverfahren lag wie ein Schatten über seinem Leben.