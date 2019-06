Ganz gründlich gewaschenes Geld

«Die Menschen sind so einfältig und hängen so sehr vom Eindruck des Augenblicks ab, dass einer, der sie täuschen will, stets jemanden findet, der sich täuschen lässt»: Mit diesen Worten des italienischen Staatsmanns und Schriftstellers Niccolò Machiavelli stieg der Staatsanwalt in sein Plädoyer vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau ein.