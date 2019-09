Generationenwechsel bei Schüpbachs

Dreieinhalb Jahrzehnte hat die Gründergeneration die Fäden in der Hand gehabt an der Jurastrasse in Aarwangen. Am 1. Juni 1984 war es, als Renato Schüpbach dort seine Spezialwerkstätte für Fahrzeugelektrik eröffnete. Aus dem Einmannbetrieb habe sich die Firma zur heutigen Schüpbach Fahrzeugelektrik GmbH mit vier Vollzeit- und zwei Teilzeitstellen entwickelt, schreibt der Firmengründer in einer Mitteilung. Wobei sich der Betrieb auch im Spezialgebiet Elektrik/Elektronik als Zulieferer der gesamten Fahrzeugbranche vom Nutzfahrzeug bis zum Einsatzwagen für Sanität, Polizei und Feuerwehr einen Namen gemacht hat. Und ebenso im Bereich Klima-, Heizungs- und Multimediatechnik ist das Unternehmen tätig.