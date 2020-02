Heisse Bräute

«Ich spiele mit dem Feuer», sagt eine Frau jenseits der Fünfzig. Sie trägt künstliche Wimpern und eine Jacke mit bunten Fransen dran. Ihr Hobby ist das Motorradfahren, und wir sehen ihr dabei zu, wie sie sich in ihre Lederkluft wirft, erotisch in die Kamera schaut oder beschwörend sagt, dass die Freiheit auf dem Motorrad «bestialisch» sei. Marie-Rose – der Name passt so gut zu ihr, wie die Lederkluft sitzt – ist eine von drei Frauen, die in der Videoarbeit «HotHeads» zu Wort kommen.