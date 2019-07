Hier entsteht das neue Buchser Hallenbad

Die neu verbauten Fenster glänzten am Samstag funkelnagelneu in der Vormittagssonne. Aber auch dahinter hat sich im Schwimmbad einiges getan. Die Renovation des Hallenbads, die vor etwa einem Jahr begonnen hat, ist zwar noch in vollem Gange. Inzwischen lässt sich aber schon gut erkennen, wo bald schon wieder – auf insgesamt etwa 40 Prozent mehr Wasserfläche – geschwommen, gebadet und geplanscht werden kann.

Während jeweils etwa zweieinhalb Stunden führten die Verwaltungsratsmitglieder der Aquarena AG am Freitag und Samstag etwa 300 Leute durch die Baustelle. Dabei sei es den Betreibern nicht zuletzt auch darum gegangen, neue Aktionäre zu finden, erklärte Geschäftsführer Patrick Kögele.

Eine Baustelle ist es wirklich noch. Alles ist mit einer feinen Staubschicht überzogen, und Karin Jerin Gischard, die eine der Führungen leitete, wies die Teilnehmenden immer wieder auf Stellen hin, wo man aus dem Boden ragende Kabel oder noch herumliegenden Bauteilen ausweichen musste. Besonders abenteuerlich wurde es, als sie der Gruppe den Schwimmbadkeller zeigte. Hier befindet sich das Herzstück des Hallenbads: die Anlage, die das Wasser reguliert. Die 43-jährige Anlage wurde im Zuge der Renovation um eine neue ergänzt. Das war auch bitter nötig: «Wir sind um jede Woche froh, in der die alte Anlage reibungslos funktioniert», sagte Jerin Gischard.

Ohne fossile Energien

Mit der neuen Anlage mit Holzschnitzelheizung und der Solaranlage, die auf dem Dach Warmwasser produziert, soll das Bad bald ohne fossile Energiequellen betrieben werden. Zudem können neu unterschiedliche Wassertemperaturen für die verschiedenen Becken generiert werden. Die Gruppe bahnte sich ihren Weg durch das Labyrinth aus Röhren und Kabeln. «Schau mal, das alles braucht es, damit du hier baden kannst», sagte eine Besucherin zu ihrer kleinen, beeindruckten Tochter.

Als Nächstes wurde der Hallenbadbereich besichtigt. Hier bleibt vieles ähnlich. «Die für das Schwimmbad typischen Elemente wie die Lampen, die Duschpilze und die runden Formen werden beibehalten», so Jerin Gischard. Auch Sprungbrett und Decke bleiben gleich. Die Garderoben dagegen werden in Zukunft gemischt sein, mit Kabinen. «Das ist heute eigentlich der Standard – und für Familien viel praktischer», erklärte die Verwaltungsrätin.

Verschiebbarer Boden

Neu sind die fünfte Schwimmbahn, die im Schwimmerbecken ergänzt wurde, der Hubboden des neuen Nichtschwimmerbeckens, der sich zwischen 30 und 135 cm Tiefe verschieben lässt, und das Warmwasserbecken im Aussenbereich, das im Winter auf angenehme 33 Grad geheizt wird. «Wir waren nah an der Planung beteiligt und konnten unsere Ideen einbringen», erklärte Jerin Gischard, die selbst in der Buchsibadi Kurse gibt. «Alles konnte dann aber natürlich nicht verwirklicht werden. Es mussten auch viele Kompromisse eingegangen werden.»

Die Besucherinnen und Besucher, die am Samstag an den Führungen teilnahmen, waren vor allem gespannt. So zum Beispiel Barbara Dellenbach, die seit etwa 30 Jahren Kurse im Buchser Schwimmbad gibt: «Wir werden uns wohl schon neu zurechtfinden müssen, aber ich freue mich eigentlich darauf.» Beim neuen, vielfältigeren Angebot sei sicher auch für viele etwas dabei; ihr Mann sei beispielsweise sehr gespannt aufs Warmwasserbecken.

Neuer Wellnessbereich

Vom Umbau erhoffen sich die Betreiber auch, dass das Schwimmbad in Zukunft nicht nur Badebegeisterte anzuziehen vermag: Das neue Restaurant soll mit seiner grösseren Kapazität und den Aussensitzplätzen auch unabhängig von der Badi zum Einkehren einladen. So wird das Restaurant denn auch schon am 7. August eröffnet. «Wir wollen das Hallenbad so schnell wie möglich wieder für die Bevölkerung öffnen», erklärte Verwaltungsrat Hans Zimmermann. Jeder Bereich wird einzeln eröffnet, sobald er fertiggestellt ist.

Dahinter stecken wohl auch finanzielle Überlegungen, wie auch hinter der kurzen Renovationsdauer. Geschlossen wurde das Bad während des Umbaus nur für sechs Wochen, den Winter überbrückte ein Zeltprovisorium. «Normalerweise dauert so ein Bau eher eineinhalb bis zwei Jahre. Wir hatten einen sehr straffen Zeitplan. Daran konnten wir bisher auch gut festhalten», so Zimmermann.

Zuletzt eröffnet wird der grosse Wellnessbereich im Obergeschoss. Dort entstehen mehrere Saunas und Dampfbäder, ein Kaltwasserbecken, eine Terrasse, ein Kneippbereich und eine Saftbar. Ein Whirlpool bleibt aus finanziellen Gründen vorerst Zukunftsmusik. Der Wunsch ist aber da und der Platz, wo er einmal hinsoll, auch. «Der neue Bau wird nicht statisch sein. Wir wollen immer wieder Sachen ergänzen», sagte Jerin Gischard.

