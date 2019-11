Höhere Steuern sind «unumgänglich»

Überraschend dürfte dies nicht kommen, meint der für die Finanzen zuständige Gemeinderat Pierre Bürki (SP). Tatsächlich ist eine Erhöhung der Steueranlage von aktuell 1,55 Einheiten in Herzogenbuchsee schon länger ein Thema. Eine solche sei kein Tabu, hatte Gemeindepräsident Markus Loosli (FDP) vor einem Jahr gemeint. Und so kommt es, wie an einer Medienkonferenz bekannt gegeben wird, nun auch: Der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember wird ein Budget mit einer Steuererhöhung auf 1,65 Einheiten beantragt.