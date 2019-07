Im Restaurant könnte künftig gewohnt werden

Und nun? Nachdem Wirt Beat Lanz sein Restaurant Drei Tannen in Heimenhausen verkauft hat, stellt sich die Frage, was die neue Besitzerin, die Dimacasa AG aus Bützberg, mit der Liegenschaft beabsichtigt. Dies sei noch offen, sagt Geschäftsführerin Lisa Di Maria. Klar ist aber: «Das Lokal erneut als Restaurant zu eröffnen, das ist keine Option.» Nicht nur sei es schwierig, gute Pächter zu finden. Das Restaurant müsste zuerst renoviert werden, weshalb sich ein Betrieb, das ist sich Lisa Di Maria sicher, kaum rentieren würde.

Die 76-Jährige, die vor sechs Jahren die Dimacasa AG gegründet hat, weiss, wovon sie spricht: Ihr Unternehmen, das auf den Kauf, den Verkauf sowie den Unterhalt von Liegenschaften spezialisiert ist, hat das Restaurant Post in Rüttenen SO gekauft und sanieren lassen. Mit der Gastronomie allein, ohne die Wohnungen, die sich ebenfalls im Pöstli befinden, würde der Betrieb nicht rentieren, so Di Maria.

Und so soll das Gebäude in Zukunft also anderweitig genutzt werden: Als Gewerbe- oder Wohnraum, sagt die neue Besitzerin. Denkbar wären etwa ein Dorfladen, ein Café oder Bistro. Auch Räumlichkeiten für ein betreutes Wohnen oder Zimmer für Wochenaufenthalter wären laut Di Maria möglich. Wenn die ganze Liegenschaft als Wohnraum genutzt würde, hätten im ehemaligen Restaurant fünf Wohnungen Platz. Unklar sei auch, inwiefern sich die Räumlichkeiten und die Fassade überhaupt renovieren oder umbauen liessen, sagt Di Maria. Denn das Drei Tannen sei von der Denkmalpflege als erhaltenswert eingestuft worden.

Neue Häuser

Neuer Wohnraum entsteht so oder so: Denn die Dimacasa AG hat nicht nur das Restaurant, sondern gleich das ganze 3000 Quadratmeter grosse Areal an der Dorfstrasse gekauft. Auf diesem befindet sich unterhalb des Restaurants ein seit Dezember 2017 leer stehendes Einfamilienhaus, das ebenfalls Beat Lanz gehört hat. Dieses sei noch in einem sehr guten Zustand und solle bereits diesen Sommer verkauft werden, erzählt Lisa Di Maria. Interessenten seien vorhanden.

Was mit dem Restaurant Drei Tannen passiert, ist noch offen. Foto: Marcel Bieri

Doch damit nicht genug. Auch das übrige Land soll überbaut werden. Die Pläne der Bützberger Immobilienfirma sehen vor, auf dem Gelände, zu dem auch die bisherigen Restaurantparkplätze gehören, drei neue Gebäude zu realisieren: ein zweistöckiges Doppeleinfamilienhaus, ein zweistöckiges Einfamilienhaus sowie ein dreistöckiges Doppelfamilienhaus. So sollen fünf Wohneinheiten entstehen, jeweils mit viereinhalb Zimmern und einer Fläche von 140 bis 150 Quadratmetern. Hinzu kommt der Bau einer Tiefgarage mit 15 Parkplätzen. Die Dimacasa hat kürzlich beim Kanton ein entsprechendes Projekt für eine Gesamtüberbauung eingereicht.

Die genauen Kosten für das Projekt seien noch nicht bekannt, sagt Di Maria. Die Arbeiten werden von der Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen aus Langenthal ausgeführt. Die Häuser will die Dimacasa anschliessend verkaufen.

Bäume sollen bleiben

Für den Bau der drei neuen Häuser will die Dimacasa im Herbst das Baugesuch einreichen, sodass die Arbeiten im Frühjahr 2020 beginnen könnten. Die Häuser wären dann voraussichtlich im Frühling 2021 bezugsbereit. «Diese Arbeiten haben für uns Priorität», sagt Lisa Di Maria. Erst danach wolle man sich um die Zukunft des Drei Tannen kümmern. «Bis Ende 2021 möchten wir mit allen Arbeiten fertig sein.»

Ganz verschwunden sein wird der Name dann aus dem Dorf aber nicht: Die drei Tannen neben dem Restaurant sollen, sofern sie der Tiefgarage nicht in den Weg kommen, erhalten bleiben. Passend zu den Bäumen erhält die neue Überbauung den Namen Drei Tannen.

