In Raten umstellen

Die bernischen Gemeinden schleppen ein finanzielles Risiko mit sich: Noch rechnen viele von ihnen den Lastenausgleich Sozialhilfe erst im Folgejahr ab – also nicht periodengerecht, wie es das neue Rechnungsmodell HRM2 eigentlich fordert. Sollte es dem Kanton einfallen, die Gemeinden zur periodengerechten Abrechnung zu zwingen, könnten in einem Jahr hohe Zusatzkosten die Rechnung belasten. Im Fall von Eriswil könnten das rund 1,5 Millionen Franken sein, wie Gemeindepräsidentin Sonja Straumann an der Gemeindeversammlung informierte.