Ja zur Sanierung der Aarwangenstrasse

Wer schon einmal von Aarwangen nach Wynau gefahren ist, weiss: Die Aarwangenstrasse ist nicht im besten Zustand und muss saniert werden. Das hat die Gemeinde Wynau auch vor. Allerdings aus Kostengründen in drei Etappen.

Der erste Abschnitt in Oberwynau kann nun in Angriff genommen werden. Die Stimmbevölkerung hat an der Urne einen Investitionskredit von 1,2 Millionen Franken mit 224 Ja-Stimmen genehmigt. 155 Bürgerinnen und Bürger sagten Nein zur Sanierung. Die Stimmbeteiligung betrug knapp 38 Prozent.