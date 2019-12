Jetzt müssen sie ihn ertragen

Er habe bei der Höibühni Thörigen das Theaterspielen entdeckt und grosse Freude daran bekommen, sagt Stefan Strahm. Dort steht er allerdings erst 2021 wieder auf der Bühne, denn nun spielt er im Linksmähdertheater mit.

Dass er beim Madiswiler Sagenstoff nicht früher eine Rolle übernahm, hat damit zu tun, dass der dieses Jahr 50-jährig gewordene Käser lange im Emmental wohnte, genauer in Rüderswil und Zollbrück, wo er in verschiedenen Käsereien arbeitete und sich auch als Chauffeur verpflichten liess. Inzwischen wohnt er wieder im Oberaargau, gegenwärtig in Lotzwil. Er arbeitet in der Spedition eines Spezialitätenherstellers in Utzenstorf. Aufgewachsen ist er auf einem Bauernhof in Wyssbach.