Keine Ortsplanung, keine Revision

Es hat etwas Gebetsmühlenhaftes: Landauf, landab revidieren die Gemeinden derzeit ihre Ortsplanung, weil sie gemäss Bundesvorgaben ihre Gewässerräume ausscheiden müssen. Kein Wunder deshalb, meldete sich an der Gemeindeversammlung in Oeschenbach ein Landwirt zu Wort und fragte, wann der Gemeinderat sich dort an diese Aufgabe machen wolle.

Die Antwort von Gemeindeverwalterin Susanne Simon: Oeschenbach hat keine Ortsplanung, also muss sie diese auch nicht revidieren. Die Gewässerräume richten sich dort direkt nach dem übergeordneten Recht. Eine Ortsplanung hat die kleine Gemeinde an der Grenze zum Emmental deshalb nicht, weil sie kein Baugebiet hat. Und Baugebiet kann sie keines ausscheiden, weil eine öffentliche Wasserversorgung fehlt.

Aus Subventionen gespiesen

Eine Spezialfinanzierung Wasserversorgung hingegen gab es in Oeschenbach bisher. Nun allerdings nicht mehr. Der Gemeinderat hat diese aufgehoben, wie in der Botschaft zur Versammlung informiert wurde. Da diese im Jahr 2000 aus Kantonssubventionen an die Kanalisationsleitung geäufnet wurde, überführte der Gemeinderat den Bestand in die Spezialfinanzierung Werterhalt der Abwasserentsorgung.

Die Jahresrechnung 2018 von Oeschenbach fiel positiv aus: Unter anderem wegen höherer Steuererträge resultierte im allgemeinen Haushalt ein Plus von rund 70'000 Franken. Dies, nachdem bereits 5000 Franken in die finanzpolitische Reserve eingelegt wurden. Dies schreibt das neue Rechnungsmodell HRM2 vor, wenn ein Gewinn ausgewiesen wird und die ordentlichen Abschreibungen kleiner sind als die Nettoinvestitionen. Im Gesamthaushalt betrug der Gewinn 78'000 Franken. Die 13 Anwesenden (6,8 Prozent von 191 Stimmberechtigten) stimmten der Rechnung diskussionslos zu.

Hoher Fremdwasseranteil

Zu einer kurzen Diskussion führte der Kredit von 65'000 Franken für die Nachführung der Generellen Entwässerungsplanung (GEP). Denn Oeschenbach weist in der Kanalisation einen hohen Fremdwasseranteil von 70 Prozent aus. Dessen Ursachen sollen im Rahmen der Leitungsüberprüfungen ebenfalls ausfindig gemacht werden.

