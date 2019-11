Land für die Novex nur im Baurecht

Eigentlich ist es eine Erfolgsgeschichte: Als in den 1990er-Jahren die Firmen Aebi und Meer schliessen mussten, standen 160 Arbeitnehmer ohne Job da. Mit der Übernahme der Möbelproduktion von der Bigla durch die Novex wird es im Industriegebiet Rüttistalden wieder rund ebenso viele Arbeitsplätze in der Möbel- und Holzindustrie geben. 90 davon bietet die Novex heute an, 30 werden von der Bigla dazukommen, 40 bis 45 sind es in der Woodwork.