Langenthal wird zur grossen Leichtathletikbühne

Die Schweizer Leichtathletik-Meisterschaften finden 2021 in Langenthal statt. Die Leichtathletikvereinigung Langenthal (LVL) habe sich schon vor einiger Zeit für die Durchführung des Anlasses beworben, ruft diese in einer Mitteilung in Erinnerung. Nun habe der Zentralvorstand von Swiss Athletics die Kandidatur akzeptiert und den Verein mit der Durchführung des Anlasses im Stadion Hard beauftragt.