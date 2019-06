Langenthaler Gemeinderat will Frist verlängern

Die Stadt überprüft derzeit, ob andere Gemeinden als Drittaktionäre bei der Haslibrunnen AG einsteigen möchten. Nun beantragt der Gemeinderat eine Verlängerung der Frist bis Ende Januar 2020. Bereits im Juni 2018 reichte die Langenthaler SVP-Fraktion die entsprechende Motion ein. Gemäss dieser sollen Drittbeteiligungen bei der Haslibrunnen-AG-Ausgliederung «ernsthaft geprüft» werden. Im Stadtrat wurde das Vorhaben anschliessend einstimmig als Motion mit Richtliniencharakter qualifiziert. Das Finanzamt wurde daraufhin beauftragt, einen Umsetzungsvorschlag vorzubereiten und die umliegenden Gemeinden zu kontaktieren. Die grundsätzliche Haltung der jeweiligen Gemeindevertreter sollte an der Agglomerationskonferenz der Region Oberaargau eruiert werden.

Dass das Finanzamt jetzt mehr Zeit braucht, hat seinen Grund: Die formelle Anfrage bei den Gemeinden dauert länger als gedacht, da einige Antworten weiterhin ausstehen. Verlangt wird eine offizielle Stellungnahme der betroffenen Gemeinden, ob sie an einer Beteiligung am Aktienkapital der Haslibrunnen AG interessiert sind. Mit einer verlängerten Frist dieser Motion um sechs Monate sollen alle Rückmeldungen eingehen, damit die Finanzverwaltung anschliessend das Interesse evaluieren kann.

Deutliche Zustimmung für mehr Kapital

Diesen Februar stimmte die Langenthaler Stimmbevölkerung an der Urne der Aktienkapitalerhöhung der Haslibrunnen AG deutlich (84 Prozent) zu. Damit wird das Aktienkapital von 2 auf maximal 20 Millionen Franken aufgestockt. Die Aufstockung der Eigenmittel ist für die Aktiengesellschaft als Betreiberin des Alterszentrums notwendig, um die Finanzierung des auf 55 Millionen Franken veranschlagten Neubauprojekts an der St.-Urban-Strasse sicherzustellen. Das Alterszentrum soll damit von 53 auf neu 152 Plätze wachsen, um der steigenden Nachfrage in den kommenden Jahren gerecht zu werden.

